Дивлячись відеофільм «Українська Галілея» (https://youtu.be/-BCv4txadj4?si=yj–idUS3n0PrLlva) і читаючи Біблію, мене зацікавило це питання, і я вирішив вивчити його детальніше.

Питання про те, чи міг Ісус Христос мати етнічний або духовний зв’язок із землями сучасної України, спонукало мене заглибитися у текст Святого Письма, топоніміку, мовознавство та історичні джерела. Щоб розібратися у цій темі, необхідно дослідити біблійну генеалогію, родовід по жіночій лінії, топонімічний слід на наших землях, скіфську присутність у Святій Землі та мовно-культурні особливості того часу.

Біблійний родовід: Покоління від Ноя до Ісуса Христа та обмеженість чоловічої лінії

Від Ноя до Ісуса Христа проходить 55 поколінь (згідно з повним родоводним списком у 3-му розділі Євангелія від Луки).

Якщо ж розкласти цей шлях детальніше за біблійними періодами та розрахунком Євангелиста Матвія:

Від Ноя до Авраама: 10 поколінь.

Від Авраама до Давида: 14 поколінь.

Від Давида до Вавилонського переселення: 14 поколінь.

Від Вавилонського переселення до Христа: 14 поколінь.

Загалом Євангелист Матвій наводить 14 + 14 + 14 = 42 покоління від Авраама до Ісуса.

У патріархальній біблійній традиції родоводи велися виключно за чоловічою лінією. Жінок у тогочасних офіційних списках майже не згадували. Проте саме по жіночій лінії відбувалося реальне, глибинне змішування крові та передача культурного коду.

Навіть крізь суворий чоловічий канон прориваються згадки про жінок іноземного (ханаанського та індоєвропейського) походження в родоводі Давида й Ісуса: Тамар, Рахав, Рут (Руфь) та Ветсавія (дружина хеттеянина Урії). Це свідчить про те, що реальний родовід Христа виходить за межі одного суто семітського етносу.

Жіноче дерево Ісуса Христа: Анна, Софія, Соломія та їхня мати

Щоб зрозуміти, як жіноча лінія пов’язує Ісуса Христа з Галілеєю та праіндоєвропейською традицією, слід звернутися до Священного Передання про родовід Святої Анни та Марії.

Згідно з давнім церковним переданням, матір’ю Святої Анни (і бабусею Ісуса Христа) була Марія, дружина священика Матфана з роду Левія. У них народилися три дочки, які стали родоначальницями найближчого оточення Ісуса Христа: Софія (Совія), Марія та Анна (Ганна).

Ким ці жінки доводилися Ісусу Христу?

Анна (Ганна): рідна бабуся по материнській лінії (дружина святого Йоакима, мати Діви Марії).

Софія (Совія): рідна двоюрідна бабуся (мати Святої Єлизавети та бабуся Івана Хрестителя).

Соломія (Соломія-Мироносиця): рідна тітка (дружина Заведея та мати апостолів Якова та Івана Богослова).

Ця жіноча лінія утворює найтісніше коло родичів Христа, яке виросло та жило саме в Галілеї, виявляючи реальне перехрестя родів.

Анна народилася і все життя жила в Галілеї (у Назареті та Сепфорісі). Це якраз той регіон, де з VII ст. до н. е. існував Скіфополіс і де століттями відбувалося змішування скіфів-землеробів (нащадків Яфета) з місцевим населенням.

Тож Свята Анна — це і є той головний жіночий місток, через який кров і культурний код Галілеї (із скіфською спадщиною) увійшли в дім Діви Марії та Ісуса Христа!

Топонімічний слід в Україні: Дослідження та урочище «Дача Галілея»

Аналізуючи зв’язок між Україною та біблійними землями, неможливо оминути вітчизняну топоніміку та дослідницькі праці.

Першопрохідцем у порушенні цієї теми став Ігор Калинець — видатний український поет, дисидент, політв’язень та лауреат Шевченківської премії. Саме він був одним із перших мислителів, хто звернув увагу на глибинні духовно-культурні паралелі між нашими землями та біблійними теренами. Згодом професор і журналіст Валерій Бебик екранізував цю концепцію у документальному фільмі «Українська Галілея» (проєкт «Цивілізація Incognita»), надавши гіпотезі ширшого розголосу.

Прямим підтвердженням наявності біблійної топоніміки на наших землях є природно-заповідний об’єкт у Чортківському районі Тернопільської області (поблизу сіл Росохач, Улашківці та Залісся) — урочище «Дача Галілея».

У лісовому господарстві XIX — початку XX століття термін «дача» означавав не приватний будинок, а окремий, виділений лісовий масив (від слова «давати», «пожалувана ділянка»).

Місцева народна традиція та краєзнавці пов’язують назву «Галілея» з горбистим рельєфом, джерелами й багатою природою, які нагадували описи біблійної Галілеї. У контексті альтернативної історії це розглядається як свідчення того, що назва «Галілея» була родовою для наших земель ще до її появи на Близькому Сході.

Бейт-Шеан (Скіфополіс) — скіфський осередок у Галілеї

Ключовим географічним доказом присутності пращурів із земель України у Близькосхідній Галілеї є місто Бейт-Шеан (івр. בית שאן), Бісан (араб. بيت راس/بيسان), Скіфополіс (грец. Σκυθόπολις).

Назва Скіфополіс перекладається з давньогрецької як «Місто скіфів». У VII столітті до н. е. скіфи з території сучасної України здійснили похід у Передню Азію та осіли у долині Йордану, давши назву місту.

У часи Христа Скіфополіс був столицею Декаполіса (Десятимістя). Наявність скіфського етнічного елементу сформувала у Галілеї особливе населення, яке юдеї з Єрусалима зверхньо називали «язичницьким» (Матвія 4:15) та питали: «Чи ж з Галілеї Христос прийде?» (Іоанна 7:41).

Назва й значення міста зберігалися протягом багатьох століть:

У 359 році н. е. у місті відбувся знаменитий Скифопольський процес над обвинуваченими в злочинах проти імператора Констанція II, що свідчить про його високий адміністративний статус у Римській імперії.

На початку V століття значення Скифополя зросло ще більше, коли римська Юдея була розділена на три окремі провінції і він став столицею Палестини Секунди (не пізніше 409 року н. е.). Ця провінція охоплювала території Галілеї і північної Самарії навколо Тиверіадського озера, а також включала частину Зайордання. У Кодексі Феодосія місто вже згадується як метрополія.

Таким чином, Скіфополіс (Бейт-Шеан) [https://uk.wikipedia.org/wiki/Бейт-Шеан] є не просто коротким епізодом, а довговічним центром, який століттями визначав обличчя всієї Галілеї.

Культурно-генетична інверсія імен: З України на Близький Схід

Концепція культурно-генетичної інверсії стверджує: не Україна запозичила біблійні імена у Близького Сходу, а прадавні міграції з наших земель занесли свій мовний і культурний код у Галілею, де ці імена закарбувалися в Біблії:

Анна (Ганна) — бабуся Ісуса: в Україні має питому форму Ганна (з початковим [г]), співзвучну з давніми словами на позначення «гайної» (гарної, привабливої) жінки.

Софія (Совія) — двоюрідна бабуся Ісуса: корінь Соф- / Сов- пов’язаний із мудрістю та світлом (звідси й сова як символ мудрості у фольклорі).

Соломія — тітка Ісуса: в українській традиції природно співзвучна із «сонцем», «солодкістю» та «соломою» (символом затишку та хліба). На відміну від Західної Європи, де Salome сприймалося як екзотика, в Україні Соломія століттями була глибоко народним ім’ям.

Лінгвістичний вимір: Останні слова на Хресті

Читаючи Біблію, я звернув увагу на останні слова Ісуса (Матвія 27:46, Марка 15:34):

«Елі, Елі, лема савахтані?» (або «Елої, Елої…»)

Люди, які стояли поруч і володіли івритом та арамейською мовою, не зрозуміли цих слів і вирішили, що Він кличе пророка Іллю. Це вказує на те, що в хвилину найвищого страждання Христос звернувся до Отця рідною галілейською говіркою, яка містила праіндоєвропейські корені (співзвучні з архаїчним українським зверненням «Лельо» — Батько, Тато).

Підсумкові міркування

Аналіз біблійних текстів, історії та топоніміки дозволяє зробити кілька важливих узагальнень. Від Ноя до Ісуса Христа пройшло 55 поколінь, і хоча офіційний родовід фіксував лише чоловічу лінію, саме через жіноче дерево (бабусю Анну, її сестру Софію та тітку Соломію) відбувалося реальне перехрестя родів нащадків Ноя Сима (Давидів рід) та Яфета (Скіфів Українців) у родоводі Ісуса Христа.

Праці Ігоря Калинця, фільм Валерія Бебика та наявність урочища «Дача Галілея» на Тернопільщині підкреслюють глибокий топонімічний і духовний зв’язок нашої землі з біблійною географією. А існування Скіфополіса (Бейт-Шеана) Скіфополіс https://uk.wikipedia.org/wiki/Бейт-Шеан є прямим доказом того, що вихідці з українських земель мешкали у Галілеї, творячи той мовно-культурний ландшафт, у якому народився та проповідував Ісус Христос.