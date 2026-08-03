Підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області

Під час досудового розслідування слідчі з’ясували, що на початку травня на одній з вулиць мікрорайону Кутківці 39-річний житель Тернополя спровокував конфлікт із неповнолітнім, погрожував йому та вистрілив у спину з пневматичного пістолета.

Після скоєного зловмисник утік з місця події, а зброю викинув. Правоохоронці оперативно затримали його.

За цим фактом чоловікові повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Під час подальшого розслідування виявили причетність фігуранта до ще одного злочину. Під час конфлікту із сусідом він вистрілив потерпілому в око з пневматичного пістолета. Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, отримані тілесні ушкодження належать до категорії середньої тяжкості.

Дії обвинуваченого додатково кваліфікували за ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Поліцейські завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.