31 липня о 12:35 до Служби порятунку надійшло повідомлення про нещасний випадок на території приватного домогосподарства у селі Заболотівка Нагірянської територіальної громади Чортківського району.

“Під час очищення колодязя глибиною близько восьми метрів від намулу обірвалося кріплення відра, яким його підіймали на поверхню. Наповнена ємність упала вниз і травмувала чоловіка, який перебував на дні”, — розповіли в ГУ ДСНС у Тернопільській області.

Фахівці служби, які прибули до місця події, оцінили обстановку та організували рятувальні роботи.

“Один із рятувальників спустився до потерпілого й надійно зафіксував його у спеціальній системі. Використовуючи комплект спорядження для проведення висотних рятувальних робіт, чоловіка обережно підняли на поверхню та передали працівникам екстреної медичної допомоги”, — розповіли в ДСНС Тернопільщини.

До рятувальної операції також долучилися працівники поліції.

Потерпілого, 1985 року народження, у важкому стані госпіталізували до лікувального закладу.