31 липня о 12:35 до Служби порятунку надійшло повідомлення про нещасний випадок на території приватного домогосподарства у селі Заболотівка Нагірянської територіальної громади Чортківського району.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.

Під час очищення колодязя глибиною близько восьми метрів від намулу обірвалося кріплення відра, яким його підіймали на поверхню. Наповнена ємність упала вниз і травмувала чоловіка, який перебував на дні.

Фахівці ДСНС, які прибули до місця події, оцінили обстановку та організували рятувальні роботи. Один із рятувальників спустився до потерпілого й надійно зафіксував його у спеціальній системі. Використовуючи комплект спорядження для проведення висотних рятувальних робіт, чоловіка обережно підняли на поверхню та передали працівникам екстреної медичної допомоги.

До проведення рятувальної операції також долучилися працівники поліції.

Потерпілого, 1985 року народження, у важкому стані госпіталізували до лікувального закладу.