Співробітники Тернопільського районного управління поліції встановлюють місцезнаходження жителя обласного центру Цимбалістого Олега Миколайовича, 1942 року народження.

30 липня пенсіонер вийшов з дому та не повернувся. Наразі його місцеперебування невідоме.

Прикмети: середнього зросту, худорлявої статури, волосся русяве. Із собою мав чорну сумку. Часом може втрачати орієнтування в просторі.

Якщо ви бачили розшукуваного або володієте будь-якою інформацією про його можливе місцеперебування, повідомте про це за телефоном у Тернополі: (0352) 27-11-70 або на спецлінію 102.