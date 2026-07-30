У Тернополі триває набір дружин військовослужбовців та ветеранок до безкоштовної групи взаємопідтримки та самодопомоги в межах проєкту «Стійкість для стійких: громади для жінок».

Зустрічі проходитимуть раз на тиждень упродовж шести тижнів на базі Тернопільського міського центру соціальних служб.

Про це повідомили у ТМР.

Учасниці матимуть можливість поспілкуватися з жінками, які мають схожий життєвий досвід, краще зрозуміти власні емоції та потреби, віднайти внутрішні ресурси та опанувати практики для подолання стресу й відновлення емоційної рівноваги.

Старт програми -12 серпня о 16:00 за адресою: вул. Максима Кривоноса, 14. Реєстрація триває до 1 серпня за посиланням ТУТ. Кількість місць – обмежена.