У Західноукраїнському національному університеті відбулася урочиста церемонія вручення дипломів випускникам навчально-наукового інституту інноватики, природокористування та інфраструктури. Свято об’єднало випускників освітніх програм «Агрономія», «Автомобільний транспорт», «Експертна оцінка землі та нерухомого майна», «Екологічна безпека та охорона навколишнього середовища», «Управління на транспорті та логістика», «Енергетичний аудит».

З вітальним словом до випускників звернувся директор навчально-наукового інституту інноватики, природокористування та інфраструктури ЗУНУ Василь Брич: «Дорогі випускники! Сьогоднішній день — особливий у вашому житті. Це свято належить не лише вам. Воно є результатом підтримки ваших батьків, мудрості наставників, праці викладачів і, передусім, вашої наполегливості, віри у власні сили та щоденної роботи над собою.

Саме в університеті ви пройшли справжню школу життя, гартували свій характер, формувалися як самодостатні особистості, навчалися відповідальності, мистецтва спілкування та командної роботи. Нехай ці якості завжди допомагають вам упевнено рухатися вперед. Бажаю, щоб знання, досвід і цінності, які ви здобули в стінах нашого інституту, стали міцною основою для вашого професійного становлення. Сподіваюся, що багато хто з вас продовжить свій шлях у науці й освіті, примножуючи інтелектуальний потенціал нашої держави.

Нехай ваше майбутнє буде наповнене цікавими відкриттями, професійними здобутками та щасливими подіями. Нехай доля буде прихильною до вас, а поруч завжди будуть люди, які підтримують і надихають. Хай щастить вам на подальшому життєвому та професійному шляху!»

Яскравим акцентом заходу стало мистецьке вітання, яке подарувала всім присутнім студентка нашого університету, лавреатка всеукраїнських та міжнародних пісенних фестивалів і конкурсів Ірина Шегеда. Святкову атмосферу впродовж усього заходу забезпечував ведучий – Юрій Дзюла.

Зі щирими побажаннями до юнаків та дівчат звернулися завідувач кафедри будівельної інженерії, транспорту і логістики Павло Попович, куратори Олена Захарчук та Микола Буряк, а також доценти Уляна Ткач, Ірина Любезна та Оксана Шевчук. Освітяни наголосили, наскільки важливими для України є обрані випускниками фахи, та закликали завжди гідно нести статус випускника ЗУНУ.

Зворушливою стала відповідь молоді: від імені всього курсу зі словами глибокої вдячності до наставників звернулися студентки Вікторія Хомік та Анастасія Матвіїшин. Дівчата щиро подякували викладачам за мотивацію, підтримку, розуміння та знання, які допомогли їм стати впевненими у своїх силах.