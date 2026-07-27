Роман Срібний із Кременця відзначений у номінації «ГЕРОЙ МЕДИЧНОГО ФРОНТУ». Роман двічі ставав до лав ЗСУ: у 2014-му працював в мобільному госпіталі у Покровську. З вересні 2022-го – на передовій рятує життя українськиїх воїнів.

Сьогодні, 27 липня, у Києві відбулося урочисте вручення престижної медичної відзнаки «Орден Святого Пантелеймона». Серед тих, чиє ім’я цього дня звучало з особливою повагою, кременчанин Роман Срібний, фельдшер медичного пункту 55-го окремого стрілецького батальйону, доброволець, який двічі ставав до лав ЗСУ (у 2014 році – у 66-му мобільному госпіталі в Покровську, з вересня 2022-го – на передовій).

Роман виконував завдання на Соледарському, Сіверському та Лиманському напрямках; понад два роки виконував обов’язки начальника медичної служби та медичного пункту батальйону. Відповідав за організацію всієї медичної служби підрозділу, патронажний супровід та проведення евакуацій з поля бою.

3 січня 2024 року під час евакуації дістав вибухову травму, закриту ЧМТ та акубаротравму, але, попри поранення, довів вивіз бійців до кінця, врятував побратимів та зберіг техніку. Нагороджений відзнакою МОУ «Хрест пошани» та Грамотою командира ОТУ «Старобільськ».

Про це повідомляє Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Роман Срібний свого часу закінчив Кременецький медичний фаховий коледж імені Арсена Річинського. Для колективу закладу це особлива гордість, адже їхній випускник став прикладом високого професіоналізму, людяності та самопожертви, – підкреслив директор Петро Мазур.

На жаль, Роман не зміг особисто приїхати на церемонію. Бо сьогодні він на передовій, де щодня рятує життя українських захисників.

«Щиро вітаємо Романа Срібного з високим визнанням. Нехай Господь береже Вас, дарує сили, витримку і щасливе повернення додому. Окрема вдячність батькам Романа – за сина, якого вони виховали чесним, відповідальним, мужнім і небайдужим до людського болю. Саме в родині народжуються ті цінності, які згодом допомагають рятувати людські життя та служити Україні», – написала на своїй сторінці у фейсбуці журналістка та волонтерка із Кременця Зоя Карпюк.