У Тернополі на воді загинула дівчина-підліток.

Про це розповіли у ГУ ДСНС у Тернопільській області.

24 червня о 15:01 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час відпочинку на водоймі Тернопільського ставу зникла дівчина 2011 року народження.

До місця події прибули рятувальники, які організували пошуково-рятувальні роботи. Для проведення водолазних робіт залучили водолазів Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України.

Під час обстеження водойми знайшли потерпілу та передали її працівникам екстреної медичної допомоги.

На жаль, реанімаційні заходи результату не дали.

До проведення робіт залучалися 16 рятувальників.

В ДСНС закликають не залишати дітей без нагляду поблизу водойм та суворо дотримуватися правил безпечної поведінки на воді.