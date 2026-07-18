Двоє жительок Тернопільщини стали жертвами телефонних шахраїв, які представлялися працівниками служби безпеки банку. Під приводом проведення банківських операцій аферисти виманили у потерпілих майже 129 тисяч гривень.

Про це повідомили в обласній поліції.



До Тернопільського районного управління поліції звернулася 28-річна жителька обласного центру. Жінка повідомила, що їй зателефонував невідомий, який назвався працівником одного з банків. Співрозмовник переконав її у необхідності терміново виконати банківські операції для нібито захисту рахунку. Довірившись незнайомцю, потерпіла перерахувала 47 500 гривень на вказаний рахунок.



Схожий випадок стався цього ж дня на території Скалатської громади. До поліцейських звернулася 21-річна жителька села Хоптянка. За її словами, невідомий, який також представився працівником служби безпеки monobank, під приводом проведення банківських операцій заволодів її коштами в сумі 81 401 гривня.



За обома фактами правоохоронці проводять досудове розслідування та встановлюють осіб, причетних до шахрайств.



Поліцейські вкотре закликають громадян бути пильними під час телефонних розмов із незнайомцями.



Справжні працівники банків не телефонують клієнтам із вимогою переказати кошти на «безпечний рахунок», повідомити PIN-код, CVV-код, одноразові паролі чи інші конфіденційні дані.



Якщо вам повідомляють про нібито підозрілі операції або необхідність терміново «захистити» рахунок, негайно припиніть розмову. Самостійно зателефонуйте до банку за номером, зазначеним на звороті платіжної картки або на офіційному сайті фінансової установи.



У разі, якщо ви стали жертвою шахраїв, одразу звертайтеся до найближчого підрозділу поліції або телефонуйте на спецлінію 102.