Часто пацієнтів для проходження комп’ютерної томографії спрямовують на платні обстеження. Однак, в області функціонує мережа лікарень, обладнаних сучасними комп’ютерними томографами для проведення точної діагностики безкоштовно. Усі дослідження здійснюються повністю безоплатно в межах Програми медичних гарантій.

Головною умовою для отримання цієї послуги без жодних витрат є наявність електронного направлення від сімейного або лікуючого лікаря.

Жителі регіону можуть обрати найзручніший для себе заклад та попередньо записатися на обстеження за спеціальними контактними номерами (перелік подаємо).

Своєчасна діагностика допомагає ефективно виявити захворювання та розпочати необхідне лікування без зайвих фінансових труднощів, повідомили в ОВА.