Упродовж 6 місяців цього року до місцевих бюджетів надійшло 2,8 млн грн збору за місця для паркування транспортних засобів. Це на 1 млн грн, тобто більш, ніж удвічі більше запланованих показників.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Збір за місця для паркування належить до місцевих зборів, а отже його надходження залишаються у громадах. Ці кошти допомагають розвивати транспортну інфраструктуру, облаштовувати паркувальні майданчики, підвищувати безпеку дорожнього руху та створювати комфортний міський простір для всіх.

Водночас законодавство гарантує доступність паркування для людей з інвалідністю. Збір не справляється із площ земельних ділянок, які відведені для безоплатного паркування транспортних засобів водіїв з інвалідністю або водіїв, які перевозять осіб з інвалідністю.

Такі місця є обов’язковими на спеціально обладнаних або відведених майданчиках для паркування. Їх кількість має становити не менше 10% від загальної кількості паркомісць, але не менше одного місця. Крім того, вони повинні бути позначені відповідними дорожніми знаками та/або дорожньою розміткою. Це забезпечує безперешкодний доступ до паркувальної інфраструктури для людей з інвалідністю, ветеранів, осіб старшого віку та інших маломобільних груп населення.