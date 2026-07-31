Старший лейтенант Олександр Зозуля захищав Українну і кожного з нас з перших днів війни. Бойовий командир, він був справжнім патріотом, мужнім, відповідальним і чесним. Вічна пам’ять і шана Герою!

«З глибоким сумом повідомляємо, що під час несення військової служби, 30 липня 2026 року передчано обірвалося життя старшого лейтенанта ЗОЗУЛІ Олександра Олексійовича, який з перших днів повномасштабного вторгнення захищав цілісність і незалежність України.

Монастириська міська рада та всі жителі нашої громади висловлюють щирі співчуття дружині та синові з приводу передчасної смерті Героя. Сумуємо разом з Вами, підтримуємо в годину скорботи. Нехай душа покійного знайде вічний спокій, а Господь прийме його душу там, де праведні спочивають! Вічна пам’ять Герою!» – повідомили у Монастириській міській раді.

«Війна, з якою загарбницька росія прийшла на територію України, забирає життя наших воїнів. КНП «Монастириська міська лікарня» висловлює щирі співчуття фізичному терапевту ЛЕВЧЕНКО Марині Валеріївні, з приводу героїчної загибелі її чоловіка – бойового командира, лейтенанта, захисника України – ЗОЗУЛІ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСІЙОВИЧА.

На жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. В цю гірку мить поділяємо горе Вашої сім’ї та разом з Вами схиляємо голову в глибокій скорботі. Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину і кожного з нас», – щирі слова співчуття з приводу загибелі Олександра висловили і в Монастириській міській лікарні.