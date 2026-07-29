Прокурори Кременецької окружної прокуратури пред’явили до суду позов в інтересах держави до ДП «Ліси України» про стягнення понад 858 тис грн шкоди, заподіяної довкіллю внаслідок незаконної порубки дерев.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що працівники філії «Кременецьке лісове господарство» не забезпечили належної охорони та збереження лісу. Допустили незаконну порубку 72 дерев різних порід, серед яких сосна, дуб, вільха, береза.

Оскільки лісгосп є постійним користувачем ділянки, він несе повну матеріальну відповідальність за збереження дерев. За висновками екологічної інспекції, такі дії завдали шкоди довкіллю на суму понад 858 тис грн.

Господарський суд Тернопільської області відкрив провадження у справі.