Поліцейські Тернопільщини викрили злочинну групу, причетну до привласнення бюджетних коштів під час постачання лісопродукції державним установам.

Як повідомили у ГУ НПУ в області, фігуранти організували шахрайську схему із заволодіння бюджетними коштами під час постачання твердопаливної деревини до закладів освіти та органів місцевого самоврядування.

Правоохоронці одночасно провели 50 санкціонованих обшуків і слідчих дій на території 12 областей України. Дев’ятьом особам повідомлено про підозру, вісьмох фігурантів затримано в порядку ст. 615 КПК України.

За даними слідства, організатори схеми – двоє жителів Дніпропетровщини. До протиправної діяльності вони залучили ще сімох осіб. Між учасниками були чітко розподілені ролі: участь у публічних закупівлях, підготовка договорів і товарно-транспортних накладних, організація логістики деревини.

Для участі в публічних закупівлях учасники злочинної групи використовували підконтрольних фізичних осіб-підприємців та укладали через них договори з державними установами на постачання твердопаливної деревини.

Надалі лісопродукцію доставляли замовникам у менших обсягах, ніж було зазначено в товарно-транспортних накладних, натомість отримували оплату за повний обсяг товару.

З метою приховування протиправної діяльності перевезення деревини здійснювали заздалегідь узгодженими маршрутами, оминаючи пункти контролю та зважування. Крім того, водії знімали з деревини маркувальні бірки, щоб замовники не могли перевірити її фактичну кількість.

Правоохоронці встановили, що лише за чотирма договорами, укладеними в період із січня по квітень 2026 року з державними установами на території Тернопільщини, збитки становлять близько 1,2 млн грн.

У рамках кримінального провадження правоохоронці за силової підтримки бійців КОРД та роти поліції особливого призначення провели 50 санкціонованих обшуків і слідчі дії на території 12 областей України. Серед вилученого – дев’ять транспортних засобів, мобільні телефони, комп’ютерна техніка, печатки підприємств, задіяних у схемі, товарно-транспортні накладні, чорнові записи та інші речові докази протиправної діяльності.

За результатами слідчих дій усім дев’ятьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за ч. ч. 4, 5 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану). У порядку ст. 615 КПК України затримано вісьмох фігурантів. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу – тримання під вартою. За вчинене їм загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Оперативні заходи тривають. Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до шахрайської схеми, а також суму збитків, завданих державі.