Випускник Тернопільського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – медичний ліцей №15 імені Лесі Українки» Андрій Шимків продемонстрував винятковий результат на Національному мультипредметному тесті, отримавши максимальні 600 балів із трьох предметів.

Як повідомили у Тернопільській міській раді, юнак набрав по 200 балів з математики, хімії та історії України.

Вагомий внесок у підготовку випускника зробили його педагоги: математики – Галина Мацьковська, хімії – Людмила Кучер та історії України – Галина Данилюк.

“Щиро вітаємо Андрія Шимківа з блискучим успіхом та бажаємо впевненого вступу до омріяного закладу вищої освіти”, – зазначили у міській раді.