Протягом минулої доби підрозділи Служби порятунку тричі виїжджали на гасіння сухої рослинності.

Про це повідомили в управлінні ДСНС Тернопільщини.

Завдяки оперативному реагуванню вогонь було зупинено на таких локаціях:

у місті Теребовля — площа загоряння склала 70 квадратних метрів;

у селі Білоскірка (Великогаївська територіальна громада) — 150 квадратних метрів;

у місті Скалат — 500 квадратних метрів.

Головне управління ДСНС України у Тернопільській області нагадує громадянам: пожежам в екосистемах легше запобігти, ніж ліквідовувати їхні наслідки.

Щоб уникнути загорянь, не спалюйте суху траву, стерню та сміття на відкритих територіях; не розводьте багаття поблизу сухого гілля та торфовищ; не кидайте непогашені сірники та недопалки на узбіччя доріг.