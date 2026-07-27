Дві трагічні події на водоймах Тернопільщини трапилися минулими вихідними. За фактами смертей правоохоронці розпочали кримінальні провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з поміткою “нещасний випадок”.

Про це розповіли у поліції Тернопільщини.

Близько 17:19 до поліції надійшло повідомлення від жителя Бережан про те, що під час відпочинку втопився його товариш. Це трапилося 25 липня поблизу села Горигляди Чортківського району на річці Дністер.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група відділення поліції №2 міста Бучач. Правоохоронці встановили, що двоє жителів Бережан перепливали Дністер, перетягуючи човен із берега Тернопільської області до берега Івано-Франківської. Поблизу села Одаїв 24-річного чоловіка почала зносити сильна течія, а згодом він зник під водою.

Його товариш одразу викликав поліцію та рятувальників. Пошукова операція тривала майже дві доби. Тіло загиблого рятувальники виявили на території Івано-Франківської області.

Ще один нещасний випадок стався 26 липня у Кременці. Близько 10:17 до поліції звернувся місцевий житель, який повідомив, що його знайомий, який перебував у місцевому ставку, не повернувся на берег. На місце події прибули працівники Кременецького районного відділу поліції та рятувальники ДСНС. За кілька годин тіло 65-річного чоловіка підняли з дна водойми.

Обставини обох трагедій з’ясовують слідчі.