15-річна тернополянка Олександра Черевата вп’яте виборола звання чемпіонки України з боксу.

На національній першості спортсменка провела чотири поєдинки та в кожному здобула впевнену перемогу, підтвердивши статус однієї з найсильніших молодих боксерок країни.

Завдяки успішному виступу Олександра отримала право представляти Україну на чемпіонаті Європи.

Спортсменка розпочала свій шлях у спорті ще у 3,5-річному віці, а боксом займається вже близько десяти років. Нині вона тренується у ДЮСШ з греко-римської боротьби та є стипендіаткою Тернопільської міської ради.