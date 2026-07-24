Тернополянка Олександра Черевата вп’яте стала чемпіонкою України з боксу
15-річна тернополянка Олександра Черевата вп’яте виборола звання чемпіонки України з боксу.
На національній першості спортсменка провела чотири поєдинки та в кожному здобула впевнену перемогу, підтвердивши статус однієї з найсильніших молодих боксерок країни.
Завдяки успішному виступу Олександра отримала право представляти Україну на чемпіонаті Європи.
Спортсменка розпочала свій шлях у спорті ще у 3,5-річному віці, а боксом займається вже близько десяти років. Нині вона тренується у ДЮСШ з греко-римської боротьби та є стипендіаткою Тернопільської міської ради.