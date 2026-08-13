Не вперше напідпитку: у Тернополі вночі зупинили водія електросамоката
Сьогодні, близько 1-ї години ночі, у Тернополі патрульні зупинили чоловіка, який рухався електросамокатом під час комендантської години.
Спілкуючись із кермувальником, інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Про це повідомили у патрульній поліції Тернопільщини.
Чоловікові запропонували пройти огляд на стан сп’яніння, однак він відмовився.
Виявилося, що для затриманого це вже не перший випадок керування транспортним засобом у стані сп’яніння — раніше він уже притягувався до відповідальності за аналогічне порушення.
Цього разу на чоловіка склали протокол за ч. 2 ст. 130 (повторне протягом року керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.