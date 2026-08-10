Учора, близько 4-ї години, на вулиці Чумацькій патрульні зупинили автомобіль Mercedes-Benz, який рухався в період комендантської години.

Підійшовши до автомобіля, інспектори помітили, як водійка миттєво пересіла на заднє сидіння, зазначивши, що це не її транспортний засіб.

Коли ця версія не спрацювала, громадянка вирішила залишити місце події. На законні вимоги патрульних вона не реагувала, поводилася агресивно, кричала та вживала нецензурну лайку.

Згодом 22-річна тернополянка все ж зізналася, що вживала алкоголь, і погодилася пройти огляд у медичному закладі. Результат – 1,33 проміле.

До речі, раніше вона вже отримувала низку адмінматеріалів від патрульних за порушення ПДР.

Цього разу водійку відсторонили від керування та затримали. На неї склали адміністративні матеріали:

за ч. 1 ст. 130 КУпАП — керування транспортним засобом у стані сп’яніння;

за ст. 173 КУпАП — дрібне хуліганство, повідомили в патрульній поліції області.