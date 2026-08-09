На Тернопільщині триває підготовка до опалювального сезону 2026/2027 року. Станом на 1 серпня загальний рівень підготовки об’єктів області до осінньо-зимового періоду становить близько 60%.

За інформацією ОВА, вже підготовлено понад 2,3 тисячі житлових будинків, майже 600 об’єктів соціальної сфери та 509 котелень. Тривають ремонти теплових, водопровідних і каналізаційних мереж, формується запас палива для проходження опалювального сезону.

Важливою складовою підготовки залишається й енергетична стійкість області. Наразі на Тернопільщині є понад 2 220 генераторів, а також сформовано запас пального, який у разі аварійних ситуацій дозволить забезпечити їх безперервну роботу протягом трьох діб. Крім того, у Тернополі об’єднано локальні теплові мережі найбільших котелень у єдину систему централізованого теплопостачання, що підвищить надійність забезпечення споживачів теплом.

Підготовка області до осінньо-зимового періоду перебуває на постійному контролі Тернопільської ОВА.