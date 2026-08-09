Пасажирські поїзди в Україні, 9 серпня, затримуються на кілька годин, найбільше запізнення у №31/32 Пшемисль – Дніпро ( 8 год. 48 хв.), а низка інших складів має відхилення на 5-8 годин. Причиною є наслідки російських ударів по залізничній та енергетичній інфраструктурі, через які рух доводиться зупиняти, маршрути – змінювати, а поїзди – переводити на резервну тягу та обмежувати швидкість.

Як повідомляє “Укрзалізниця”, ситуація на окремих ділянках залишається складною. Через пошкодження інфраструктури, знеструмлення та загрозу повторних ударів залізничникам доводиться тимчасово зупиняти рух, змінювати маршрути та обмежувати швидкість поїздів. Через це фактичний час прибуття може суттєво відрізнятися від запланованого.

Які поїзди найбільше затримуються

Станом на ранок 9 серпня значні відхилення від графіка зафіксовані одразу на низці напрямків. Найбільше затримуються рейси, що прямують через пошкоджені або перевантажені ділянки залізниці.Зокрема, серед поїздів, які перебувають у дорозі:

№31/32 Пшемисль Головний – Дніпро-Головний – затримка становить 8 годин 48 хвилин;

№79/80 Львів – Дніпро-Головний – 7 годин 43 хвилини;

№81/82 Київ – Ужгород – 7 годин 37 хвилин;

№23/24 Хелм – Київ – 6 годин 55 хвилин;

№85/86 Львів – Дніпро-Головний – 5 годин 50 хвилин;

№005/006 Івано-Франківськ – Дніпро-Головний – 5 годин 50 хвилин;

№87/88 Ковель – Дніпро-Головний – 5 годин 16 хвилин;

№119/120 Дніпро-Головний – Хелм – 4 години 49 хвилин;

№123/124 Харків – Чернівці – 4 години 17 хвилин;

№1/2 Харків – Рахів – 4 години 17 хвилин;

№43/44 П’ятихатки-Стик – Івано-Франківськ – 3 години 47 хвилин;

№83/84 Дніпро-Головний – Львів – 3 години 29 хвилин;

№749/750 Київ – Відень – 3 години 3 хвилини.

Таким чином, найбільша зафіксована на цей момент затримка перевищує 8 годин 40 хвилин. Водночас ситуація може змінюватися протягом дня залежно від безпекової ситуації, темпів відновлення інфраструктури та можливості відновити повноцінний рух.