За позовом прокуратури суд повернув у державну власність недобудований 90-квартирний житловий будинок у місті Монастириська на вулиці Сонячній, вартістю понад 50 мільйонів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурори з’ясували, що у 2018 році за договором купівлі-продажу у власність ТОВ «Любава-Агро» передано недобудований будинок у м. Монастириська з метою завершення його будівництва та введення в експлуатацію. Однак компанія не виконала взяті на себе зобов’язання та не завершила його будівництво у встановлені договором терміни.

Через це прокуратура подала позов до суду задля захисту інтересів держави.

Наприкінці листопада 2025 року право власності товариства на недобудову було офіційно скасовано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. А у липні 2026 року за актом приймання-передачі об’єкт повністю повернули у державну власність.

Наразі рішення суду виконано в повному обсязі, а виконавче провадження закрито.