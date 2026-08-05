Майже рік рідні не мали звістки від свого Героя. Жили з болем та надією. На жаль, Петро Федів повертається додому на щиті. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Відважний Захисник віддав найдорожче – власне життя, боронячи Україну, її свободу та незалежність. Його жертовність і мужність назавжди залишаться у пам’яті вдячних поколінь. Світла пам’ять і вічна слава Герою України!» – повідомили у Заліщицькій міській раді та висловили щирі співчуття родині, близьким, друзям та всім, хто знав і шанував Петра Васильовича.