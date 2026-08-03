Рятувальники другу добу гасять масштабну пожежу на Малашівському сміттєзвалищі біля Тернополя
Другу добу триває ліквідація масштабної пожежі на сміттєзвалищі у селі Малашівці, куди, зокрема, звозять відходи з Тернополя.
Про це розповіли в ГУ ДСНС у Тернопільській області.
Вчора о 10:40 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу на сміттєзвалищі у селі Малашівці Тернопільської територіальної громади.
Станом на 3 серпня 05:45 на місці події працюють 35 рятувальників та 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Також залучено 4 одиниці допоміжної техніки.
Площа пожежі – 0,6 га.
Наслідки таких пожеж є вкрай небезпечними для екології та повітря, наголошують в ДСНС.
У міській раді Тернополя повідомляли, що станом на вечір 2 серпня показники якості атмосферного повітря в облцентрі залишалися в межах норми.