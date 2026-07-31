Літніми дорогами на вічний спочинок до рідного дому повертається ще один захисник. На Сумщині ворог смертельно поранив Василя Ярового. Вічна пам’ять і слава українському Воїну!

«Підгаєцька громада знову у жалобі…

З глибоким сумом повідомляємо, що наша громада втратила ще одного Захисника України.

26 липня 2026 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Барилівка Сумського району Сумської області, внаслідок ворожого удару баражуючим боєприпасом типу «FPV», отримав поранення, несумісне з життям, Яровий Василь – водій відділення підвозу 1-го артилерійського взводу 9-ї артилерійської батареї 3-го артилерійського дивізіону військової частини А7113.

Яровий Василь, 1971 року народження, відданий Військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконував свій військовий обов’язок, захищаючи нашу державу, її свободу та незалежність.

У цю скорботну мить висловлюємо щирі співчуття родині, рідним та близьким Героя. Нехай Господь дасть сили пережити цей важкий біль втрати.

Зустріч тіла Героя відбудеться завтра, 1 серпня, о 12:00 годині у селі Вага.

Після зустрічі скорботний кортеж прямуватиме через населені пункти громади та місто Підгайці, через майдан Незалежності, до рідного села Героя – Мужилів, де відбудеться чин похорону.

Просимо мешканців громади гідно зустріти нашого Захисника, віддати останню шану та провести його в останню земну дорогу.

Вічна пам’ять і слава Герою України!» – написали у Підгаєцькій міській раді.

На території Підгаєцької громади 1 серпня оголошено Днем жалоби у зв’язку із загибеллю військовослужбовця Ярового Василя.