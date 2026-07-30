Тернополянин, старший солдат Тарас Сінгалевич, військовослужбовець 2-го самохідного артилерійського дивізіону 50 окремої артилерійської бригади, удостоєний почесної відзнаки Головнокомандувача Збройних Сил України «Золотий Хрест».

До ЗСУ долучився на початку 2025 року за мобілізацією. Вже з кінця того ж року виконує бойові завдання на одному з найгарячіших напрямків, демонструючи професійність, витримку та відданість захисту України.

Про це розповів Юрій Кульпа, начальник відділення комунікацій у 50 окрема артилерійська бригада.

У травні 2026-го на Сумщині, у складі артилерійського розрахунку, забезпечував вогневу підтримку українських штурмових підрозділів у складі артилерійського розрахунку.

Завдяки точній та злагодженій роботі артилеристів було знищено позицію ворожого відділення, що дало змогу нашим захисникам успішно виконати поставлене бойове завдання.

Після відкриття вогню противник виявив позицію українських артилеристів і розпочав атаку FPV-дронами на оптоволоконному управлінні.

Попри смертельну небезпеку, Тарас разом із командиром розрахунку продовжував діяти. Під ударами ворожих дронів керував самохідною артилерійською установкою «Богдана» калібру 155 мм, своєчасно вивівши її з-під удару та перемістивши у безпечне місце.

Його рішучість дозволила зберегти бойову машину, а відтак — продовжити виконання вогневих завдань на підтримку військовослужбовців суміжних підроздів.

Від початку служби старший солдат Тарас сумлінно виконує військовий обов’язок, проявляє ініціативність, стійкість, високу дисципліну та відповідальність. Саме такі військовослужбовці є надійною опорою української артилерії та наближають українську Перемогу. Щиро вітаємо Тараса із заслуженою відзнакою! Дякуємо за службу, мужність і незламність. Слава Україні!