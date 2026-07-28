У Тернополі в тролейбусі травмувався малюк
Хлопчик 2023 року народження травмувався в тернопільському тролейбусі.
Як повідомили в поліції Тернопільщини, інцидент стався 27 липня.
Про травмування малолітнього в громадському транспорті надійшла інформація близько 17:43.
За попередньою інформацією, водій тролейбуса сполученням “Готель Тернопіль – вул. Київська”, рухаючись вулицею 15 Квітня, допустив різке сповільнення транспортного засобу через втрату електричної напруги.
Як наслідок – малолітній пасажир впав та вдарився головою. Дитині надали медичну допомогу без госпіталізації.