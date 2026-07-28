Хлопчик 2023 року народження травмувався в тернопільському тролейбусі.

Як повідомили в поліції Тернопільщини, інцидент стався 27 липня.

Про травмування малолітнього в громадському транспорті надійшла інформація близько 17:43.

За попередньою інформацією, водій тролейбуса сполученням “Готель Тернопіль – вул. Київська”, рухаючись вулицею 15 Квітня, допустив різке сповільнення транспортного засобу через втрату електричної напруги.

Як наслідок – малолітній пасажир впав та вдарився головою. Дитині надали медичну допомогу без госпіталізації.