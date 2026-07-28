Західноукраїнський національний університет щиро вітає міжнародну академічну спільноту з оголошенням результатів конкурсу Програми Європейського Союзу Erasmus+ Capacity Building in Higher Education (CBHE).

За результатами конкурсного відбору 22 нові проєкти, у яких беруть участь 105 українських організацій, отримали фінансування в межах напряму «Розбудова потенціалу у сфері вищої освіти» (Capacity Building in Higher Education, CBHE).

Загалом у 2025 році Європейська Комісія підтримала 180 міжнародних проєктів за участю понад 1 639 організацій із майже 116 країн світу. Україна традиційно входить до п’ятірки країн-лідерів за кількістю підтриманих проєктів, що вкотре підтверджує високий рівень інтеграції українських закладів вищої освіти до Європейського простору вищої освіти.

Особливо приємно повідомити, що Західноукраїнський національний університет став партнером трьох нових міжнародних проєктів Erasmus+ CBHE, які спрямовані на розвиток інноваційної освіти, цифрової трансформації та сталого розвитку:

BRIDGE-UA (Bridging Ukrainian Higher Education to the European Green Deal through Green & Digital Institutional Transformation, Living Labs and Sustainable Governance). Проєкт спрямований на підтримку трансформації українських університетів відповідно до принципів Європейського зеленого курсу шляхом розвитку цифрового врядування, створення Living Labs та впровадження сучасних моделей сталого управління.

INGROW-EU. Enhancing Information Systems Competences for Sustainable Business Growth: EU Experience for Ukraine. Метою проєкту є розвиток компетентностей у сфері інформаційних систем, цифровізації бізнес-процесів та використання європейського досвіду для забезпечення сталого економічного розвитку.

GREEN-MOBILITY. Green Transition and Sustainable Smart Mobility: University Alliance. Проєкт покликаний сприяти розвитку освіти та досліджень у сфері зеленої трансформації, сталої мобільності та формування міжнародного університетського альянсу для підготовки фахівців майбутнього.

Участь Західноукраїнського національного університету у цих міжнародних ініціативах є підтвердженням активної міжнародної діяльності університету, його прагнення до впровадження європейських стандартів у сфері освіти, науки та інновацій, а також зміцнення стратегічного партнерства з провідними університетами Європи.

Довідка

Програма Erasmus+ Capacity Building in Higher Education (CBHE) підтримує міжнародні проєкти, спрямовані на модернізацію системи вищої освіти, розвиток інституційної спроможності університетів, впровадження інноваційних освітніх підходів та посилення міжнародної співпраці між закладами вищої освіти країн Європейського Союзу та країн-партнерів.