Після дощів ліси Тернопільщини щедро дарують білі гриби, лисички та інші дари природи. Для багатьох жителів області «тихе полювання» – це улюблений відпочинок, сімейна традиція та можливість поповнити домашні запаси.

Однак варто пам’ятати: грибний сезон – це не лише час щедрих лісових знахідок, а й період підвищеного ризику отруєнь. Щороку в Україні реєструються випадки тяжких отруєнь, які виникають через вживання отруйних або умовно їстівних грибів, неправильне їх приготування чи зберігання. На жаль, інколи такі випадки закінчуються трагічно.

Як зазначили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Тернопільській області, навіть досвідчені грибники можуть помилитися. Деякі небезпечні гриби дуже схожі на їстівні, а дикорослі гриби здатні накопичувати солі важких металів, пестициди та інші токсичні речовини з ґрунту й повітря.

Гриби містять білки, вітаміни групи В, мінеральні речовини та інші корисні компоненти. Проте вони є важкою для перетравлення їжею, тому їх не рекомендують вживати дітям, вагітним жінкам, матерям, які годують грудьми, людям похилого віку та особам із захворюваннями шлунково-кишкового тракту.

Як уберегти себе від отруєння?

збирайте лише ті гриби, у яких ви впевнені на 100 %;

не беріть молоді, старі, пошкоджені або червиві гриби;

не купуйте гриби на стихійних ринках чи вздовж автомобільних доріг;

не збирайте гриби поблизу трас, промислових підприємств, сміттєзвалищ та інших забруднених територій;

не куштуйте сирі гриби;

ретельно очищуйте та добре термічно обробляйте їх;

готові грибні страви зберігайте в холодильнику не більше доби.

Основні симптоми отруєння грибами:

нудота та блювання; сильний біль у животі; діарея; запаморочення; судоми; сильна спрага; посиніння губ і нігтів; утруднене дихання; галюцинації або втрата свідомості.

Важливо знати, що перші ознаки можуть з’явитися як через 30 хвилин, так і через кілька діб після вживання грибів.

Якщо після споживання грибів ви або ваші близькі відчули погіршення самопочуття – не зволікайте! Негайно викликайте екстрену медичну допомогу. Самолікування може коштувати життя.

Бережіть себе та своїх рідних! Поділіться цим дописом – можливо, саме він допоможе комусь уникнути небезпечної помилки під час грибного сезону.