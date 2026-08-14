У рамках проекту «Людина року – Меценат року» у Тернополі відбувся круглий стіл, де вкотре зібралися підприємці, меценати, медики, духовенство, журналісти. Головною метою цієї благодійної ініціативи є допомога важкохворим дітям, насамперед, з онкологічною патологією та вадами серця. Від початку задуму проекту, а він діє на Тернопільщині та за її межами ось уже впродовж п’ятнадцяти років, допомога є адресною – конкретній дитині на лікування чи реабілітацію.

Автор та координатор ідеї Сергій Бачинський представив підсумки чергової благодійної програми «Зірка мецената». Цього разу для важкохворих діток вдалося зібрати 427 тисяч гривень. Їх уже розподілили між родинами: Артема Ткачука, Ангеліни Андрійчук, Анастасії Шуляк. Ці онкохворі дітки щохвилини борються за життя. Частково кошти також передали на потреби Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні. Медики цього закладу рятують життя та повертають здоров’я і місцевим малятам, і маленьким пацієнтам з числа внутрішньо переміщених осіб.

До речі, видання «Наш ДЕНЬ» з перших кроків запровадження Сергієм Бачинським благодійного проекту «Людина року – Меценат року» став інформаційним партнером цієї публічної ініціативи. Це дуже непросто проживати долі дітей, які з останніх сил тримаються за тоненьку соломинку бути у цьому світі. Знати, як тяжко їхнім батькам, які не мають коштів на дороговартісне лікування чи реабілітацію своєї дитини. Мама Ангелінки Андрійчук, пані Людмила, ще минулого року розповідала про те, що донечці ампутували ніжку, дівчинка прийняла десятки хіміотерапій. Досі нелегко виготовити протез для Ангелінки, адже хвороба дає різні ускладнення. Зараз, як зауважив Сергій Бачинський, вони намагаються вирішити це питання через «Охмадит», шукають також інші протезні підприємства.

І тому насправді дуже цінно те, що робить Сергій. Бо цей проект дає надію родинам, у дім яких прийшла страшна біда, що вони – не самі. Адже, крім коштів на лікування, реабілітацію, важкохворі діти потребують медикаментів, засобів гігієни, консультації потрібних спеціалістів. Інколи навіть харчування.

Тож Сергій Бачинський щиро подякував усім, хто долучається до благородної справи. У час війни, коли люди ще й фінансово підтримують українську армію, це особливо важливо.

«За весь час існування проекту «Людина року – Меценат року» вдалося об’єднати майже двохсот благодійників. Ними стали керівники підприємств, установ, фермерських господарств, підприємці, представники благодійних фондів. На нинішній день понад 65 сімей, де є важкохворі малюки, отримали підтримку та допомогу коштами. А найголовніше, батьки повірили, що вони – не самі наодинці з бідою», – каже Сергій Бачинський.

Завжди долучаються до збору коштів директор ТОВ «Авакс Проф» (Наталія Грохола), власник корпорації підприємств Олександр Шпак, ТОВ «Октава Пласт» (Олег Галак), ПП «Матла» (Андрій Матла), ТОВ «Продлюкс плюс» Петро Ландяк, селянське (фермерське науково-виробниче господарство «Коваль» (Олег Коваль), ТОВ «Микулинецький Бровар плюс» (Ігор Малиш), ТОВ «Сім-Сім» (Дмитро Симко), приватна сільськогосподарська агрофірма «Нічлава» (Степан Коціра) та інші підприємці краю, керівники різних установ. Відтак, представники публічного благодійного проекту «Людина року – меценат року» та Український меценатський центр «Благодар» висловлюють їм усім щиру вдячність.

Трішки історії. Про благодійний проект «Людина року – Меценат року».

У 2011 році у сім’ї Сергія Бачинського сталась особиста трагедія. У нього народився важкохворий син. Довгі місяці, роки боротьби за здоров’я та життя Адамчика, безсонні ночі, віра і сподівання на диво… Власне тоді, як зізнався якось Сергій, і виникла ідея створити цей публічний благодійний проект. Щоб сім’ї, де є важкохворі діти, не відчували себе покинутими, без надії, а часто і без фінансової допомоги на лікування малечі. Адже медична допомога таким дітям є дороговартісною, не завжди доступною через брак у родинах коштів.

На жаль, Адамчик, син Сергія, уже серед небесних ангеликів. А його тато, у цей непростий час, і далі згуртовує довкіл проекту, а також Українського меценатського центру «Благодар», небайдужих людей. Тих, хто готовий поділитися теплом серця і коштами для допомоги важкохворим дітям.

Ви теж, дорогі читачі, можете допомогти своїм милосердям врятувати життя або повернути здоров’я чиємусь ангелику тут, у земному світі. Не буває дрібних пожертв, кожна гривня важлива. «Жоден акт доброти, незалежно від того, наскільки він маленький, ніколи не є марним», – писав ще у далеку давнину Езоп. Пам’ятаймо про це.

Зіна КУШНІРУК, редакторка видання «Наш ДЕНЬ».