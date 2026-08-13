75-річчю присвячено: у Тернопільському художньому музеї відкрили виставку відомого художника Богдана Ткачика
У Тернопільському обласному художньому музеї відкрили ювілейну ретроспективну виставку народного художника України Богдана Ткачика, присвячену його 75-річчю.
Експозиція об’єднала понад 140 робіт із різних періодів творчості митця.
Творчість Богдана Ткачика охоплює сакральний та історичний живопис, іконопис, портрети, пейзажі й тематичні композиції.
Роботи художника – це відображення любові до України, її історії та духовних цінностей.
За багаторічну творчу працю, високу професійну майстерність та з нагоди 75-річчя Богдана Ткачика нагороджено грамотою Тернопільської ОВА.