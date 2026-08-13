У Тернопільському обласному художньому музеї відкрили ювілейну ретроспективну виставку народного художника України Богдана Ткачика, присвячену його 75-річчю.

Експозиція об’єднала понад 140 робіт із різних періодів творчості митця.

Творчість Богдана Ткачика охоплює сакральний та історичний живопис, іконопис, портрети, пейзажі й тематичні композиції.

Роботи художника – це відображення любові до України, її історії та духовних цінностей.

За багаторічну творчу працю, високу професійну майстерність та з нагоди 75-річчя Богдана Ткачика нагороджено грамотою Тернопільської ОВА.