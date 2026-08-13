У Західноукраїнському національному університеті підписано угоду між ректором Оксаною Десятнюк та головою комітету з технічних питань, рекреації та культури міста Роннебю (Королівство Швеція) – Мікаелем Мортенссоном.

Під час діалогу колеги обговорили низку питань: розвиток освітнього та академічного співробітництва; реалізацію спільних міжнародних та грантових проєктів; подальшу співпрацю у сфері культури та молодіжних ініціатив; організацію обмінів студентами та представниками університету; співпрацю у сфері ІТ та економіки, підтримку українських студентів та молоді; перспективи розвитку партнерства між ЗУНУ та містом Роннебю.

«Ми з великим задоволенням готові продовжити нашу співпрацю, уже сьогодні задекларувавши її підписанням договору. Для нас надзвичайно важливо розвивати партнерські відносини, започатковувати нові спільні проєкти та створювати можливості для подальшої взаємодії. Щиро дякуємо вам за довіру, відкритість і готовність до співпраці», – зазначила ректор ЗУНУ під час зустрічі.

Підписання договору стане новим етапом у розвитку партнерства, яке вже має добрі традиції та конкретні результати. Спільні освітні, культурні й молодіжні ініціативи сприятимуть поглибленню взаєморозуміння, обміну досвідом та відкриватимуть нові можливості для студентів і науковців університету.