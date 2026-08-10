Студент соціально-гуманітарного факультету Західноукраїнського національного університету Максим Лаврик продемонстрував високий спортивний результат на юніорському чемпіонаті світу з легкої атлетики (U20), який проходив у місті Юджин (штат Орегон, США).

Вихованець класичного університету Тернополя виступив у складі національної збірної команди України у секторі для штовхання ядра. На легендарному стадіоні «Гейворд Філд» легкоатлет продемонстрував незламну волю до перемоги та високу майстерність.

У кваліфікаційному раунді Максим штовхнув 6-кілограмовий снаряд на позначку 18,56 метра. У підсумку студент ЗУНУ посів почесне 13-те місце у світі. До виходу у омріяний фінал дванадцятки найкращих молодих атлетів планети Максиму забракло лише чотирьох сантиметрів. Його в останній момент випередив представник США.

Протягом літнього сезону Максим Лаврик демонстрував стабільно високі результати: виборов золото на чемпіонаті України U20 у Львові з результатом 19,05 м, завоював медаль найвищого ґатунку на IV етапі Кубку України в Києві (19,15 м) та посів 4-те місце на юніорському чемпіонаті Балканських країн у Румунії.

«Академічна спільнота Західноукраїнського національного університету щиро вітає Максима Лаврика та його тренерський штаб із гідним виступом на світовій першості. Пишаємося нашими студентами, які прославляють рідний університет та синьо-жовтий стяг на міжнародному рівні.

Бажаємо Максиму міцного здоров’я, невичерпної енергії та нових яскравих перемог на майбутніх всеукраїнських та європейських стартах», – йдеться у повідомленні навчального закладу.