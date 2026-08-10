Пожежний-рятувальник з Тернопільщини Михайло Шаблій виборов на чемпіонаті Європи з жиму лежачи ще одну срібну медаль. У його активі це вже третє «срібло» європейської першості.

Про це повідомили у ГУ ДСНС у Тернопільській області.

Змагання проходили з 2 до 9 серпня у Друскінінкаї в Литві. У ваговій категорії до 66 кг Михайло вижав 185 кг і посів друге місце. Добре виступила й збірна України: за підсумками чемпіонату чоловіча команда стала першою у загальному заліку.

Пауерліфтинг давно став частиною Михайла Шаблія. Він — майстер спорту України, багаторазовий чемпіон України, призер чемпіонатів Європи та світу. А в звичайному житті — пожежний-рятувальник. Михайло — сержант служби цивільного захисту, служить у 1-й державній пожежно-рятувальній частині 3-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Тернопільській області. Разом із колегами він гасить пожежі, бере участь у рятувальних та інших невідкладних роботах, ліквідовує наслідки російських ударів.

“Спорт і служба для нього давно йдуть поруч. Є тренування, змагання і медалі. Є чергування, тривоги та виїзди. Та коли надходить виклик — спортивні титули залишаються за дверима частини. Михайло вирушає туди, де потрібна допомога”, — кажуть в ДСНС Тернопільщини.