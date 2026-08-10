Богдан, Богданчик… 10 липня Богдану Шкатуляку виповнилося лише 20 років, а 6 серпня він загинув. Богдан був оператором БпЛА. Вічна пам’ять тобі, Богдане! Легких небесних хмарин!

«6 серпня 2026 року, захищаючи Україну, загинув житель Золотопотіцької громади – Богдан Шкатуляк, 10 липня 2006 року народження, із с. Костільники.

Богдан служив оператором безпілотних літальних апаратів відділення безпілотних авіаційних комплексів. Його життя обірвалося поблизу населеного пункту Новопавлівка Синельниківського району Дніпропетровської області.

Йому було лише 20 років…

Ще стільки всього мало бути попереду — мрії, плани, життя… Але війна безжально забрала молодого Захисника, який став на захист рідної землі. Вічна пам’ять і слава Герою! Щирі співчуття рідним та близьким Богдана», – йдеться в повідомленні Бучацької міської ради.

Сьогодні, 10 серпня, Богдан повертається до рідного дому на щиті. Останньою земною дорогою…