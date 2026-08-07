Упродовж січня-липня цього року Тернопільщина спрямувала до державного бюджету 1 млрд 604,7 млн грн військового збору. Це – на 81,5 мільйонів більше, ніж очікувалося.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року, надходження зросли на 360 млн гривень.

Нагадаємо: ставка військового збору для більшості доходів громадян становить 5%.