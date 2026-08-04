Україна може зібрати один із найбільших врожаїв за останні роки. Втім, проблемою залишається продаж збіжжя за кордон. Через російські атаки чорноморських портів країна щодня втрачає десятки мільйонів доларів експортної виручки, а аграрії ризикують зазнати значних збитків.

Центр громадського моніторингу та контролю зібрав інформацію.

Прогнози врожаю

Українська зернова асоціація прогнозує цьогорічний урожай зернових та олійних культур на рівні 84,6 млн тонн. Якщо прогноз справдиться, цей урожай може стати найкращим від початку повномасштабного російського вторгнення. А експорт у сезоні 2026/2027 потенційно може сягнути 52 млн тонн. Для порівняння, минулого сезону Україна експортувала 41,1 млн тонн.

Втім, як уточнюють в УЗА, цей сценарій можливий лише, якщо повноцінно відновиться робота глибоководних портів Великої Одеси та припиняться постійні бомбардування нашої транспортної інфраструктури і енергетики, а також суден, які заходять в порти.

В Асоціації зауважують, що неможливість експортувати значні обсяги врожаю негативно впливає не тільки на українських агровиробників, а й може стати сильним ударом для економіки країни.

Ціна атак

Блокада українських портів, що триває з липня, щодня позбавляє країну до $70 млн експортної виручки. Про це заявив фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE. “Двадцять днів — це вже майже півтора мільярда доларів”, — сказав він.

Мінекономіки спрогнозувало, що втрата навіть третини зернових потужностей одеських портів може зменшити валютний виторг від агроекспорту приблизно на 900 млн щомісяця, — зазначив голова секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів Андрій Забловський.

За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, недоотримання валютного виторгу може становити від $0,5 до $1,5 млрд на місяць, залежно від того, як розвиватимуться події далі. “Це означає, що пропозиція валюти на міжбанку може скоротитися на 10−30% на день… Щоб закрити цю діру, Нацбанку доведеться збільшити обсяг валютних інтервенцій. Чи має він таку можливість? Так, зараз має — золотовалютні резерви цілком дозволяють це робити. Але якщо “експортна криза” затягнеться, не виключено, що регулятор в якийсь момент ухвалить рішення послабити гривню”, — вважає Шевчишин.

Чи є альтернатива?

Президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко в коментарі УНІАН зазначив, що перенаправити все збіжжя суходолом через країни Європейського Союзу не вдасться. “Ми за останні місяці експортували через морські термінали не менше 3,5 мільйона тонн зерна щомісяця. Втрати будуть великі. Тому що рух через Європейський Союз — навіть якщо вони відкриють для нас цей простір — не може покрити потребу в експорті. ЄС може дати обсяг десь 1,6 мільйона тонн, якщо йти через Гданськ та інші портові термінали — але цього недостатньо. По Дунаю теж ми не можемо зараз рухатись, тому що рівень води в річці дуже низький”, — сказав Козаченко.

Ситуацію ускладнює й те, що Україна має невивезені запаси зерна ще з минулого сезону, які перевищують 10 млн тонн.

Підтримка партнерів

За словами економіста Олексія Куща, пережити втрати від заблокованого експорту Україні наразі допомагають кошти країн-партнерів. Він зазначив, що наша держава отримує від експорту близько 30–40 млрд доларів. Ті ж самі 40 млрд партнери надають лише для покриття бюджетного дефіциту. Крім того, є ще військова, технічна і технологічна допомога, яка надходить окремо. Саме тому, на думку Куща, скорочення експортної виручки не має такого руйнівного впливу на валютний ринок, який воно могло б спричинити до початку повномасштабної війни.