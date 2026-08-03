Василь Романюк, оператор дронів, він був у самому пеклі війни. Звичайний простий чоловік, Василь дуже хотів повернутися додому з перемогою. На жаль, захисник загинув поблизу Білопілля на Сумщині. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Повідомляємо вам, що в нашу громаду надійшла трагічна звістка про те, що 2 серпня 2026 року поблизу н. п. Білопілля Сумської області, загинув житель с.Жолоби Великомлинівецького старостинського округу, оператор безпілотних літальних апаратів першого екіпажу безпілотних авіаційних комплексів взводу протидії екіпажам безпілотних літальних апаратів противника, солдат Романюк Василь Васильович, 1973 року народження.

Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім хто знав військовослужбовця Василя! Вічна пам’ять захиснику України, який захищав Батьківщину та кожного з нас», – йдеться в повідомленні міського голови Кременця Андрія Смаглюка.