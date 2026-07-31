У канадському місті Міссіссаґа з’явився парк, названий на честь Тернополя. Відповідне рішення ухвалила міська рада Міссіссаґи, перейменувавши «Gulleden Park» на «Ternopil Park».

Ця подія стала ще одним яскравим свідченням міцної дружби, взаємної підтримки та партнерства між Тернополем і Міссіссаґою. Назва «Ternopil Park» стане не лише географічною позначкою на карті Канади, а й буде місцем, яке щодня нагадуватиме мешканцям і гостям Міссіссаґи про українське місто, його людей та незламність України.

У ТМР нагадують: наприкінці травня цього року Тернопіль офіційно став містом-побратимом канадського міста Міссіссаґа. Угоду про партнерство підписали: міський голова Тернополя Сергій Надал та мер Міссіссаґи Керолин Періш.

Партнерство між містами передбачає співпрацю у сферах освіти, культури, спорту, молодіжної політики, економіки та розвитку підприємництва, а також реалізацію спільних проєктів, обмін досвідом і розвиток міжнародних зв’язків.