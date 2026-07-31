Як повідомили в поліції Тернопільщини, у соціальних мережах з’явилася інформація про те, що на Майдані Волі в Кременці вандали начебто знищили герб України, викладений з живих квітів. Поліцейські відреагували на допис.

За даним фактом відомості було внесено до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

Під час перевірки кременецькі поліцейські встановили, що композиція з квітів, викладених у формі герба України, була прибрана працівниками комунальної служби міста, так як насадження зів‘яли. Факту наруги над державним символом не виявлено.

Поліцейські закликають громадян не поширювати інформацію, яка не відповідає дійсності.