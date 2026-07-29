Володимир Козій, ще один Воїн, який віддав життя за Україну, за нас з вами. Володимир загинув ще у липні минулого року. А тепер повертається до рідного дому на щиті. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Із глибоким сумом сповіщаємо, що солдат, стрілець-оператор Володимир Козій, 1969 р.н., який вважався зниклим безвісти, загинув 27 липня минулого року під час виконання бойового завдання на Сумщині.

Висловлюємо щире співчуття рідним та близьким захисника. Нехай Господня ласка допомагає вам зцілювати душевні рани.

Зустріч нашого захисника відбудеться у Сквері Героїв завтра, 30 липня, о 13:00. Маршрут колони проляже через доброводівське перехрестя. Після спільної молитви траурний кортеж попрямує до оселі воїна на вулицю Сагайдачного у Збаражі, де відбудеться парастас. Чин похорону — у п’ятницю, 31 липня, об 11:00.

Просимо прийти і належно вшанувати пам’ять Героя, який віддав життя за нашу гідність, свободу і незалежність Української держави. Вічна пам’ять і слава Герою», – повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський.