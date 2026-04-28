На Тернопільщині протягом доби рятувальники загасили 4 пожежі.

Про це повідомили у ГУ ДСНС у Тернопільській області.

27 квітня підрозділи управління ліквідували чотири пожежі на території Чортківського та Кременецького районів: горіло сміття на відкритій території, житловий будинок, виробниче приміщення та господарська будівля.

Масштабна пожежа спалахнула о 21:02 у селі Коропець Чортківського району. На вул. Каганця спалахнуло виробниче приміщення. Площа пожежі становила 300 кв. м.

Вогнем повністю знищено виробниче обладнання, генератори, компресори, близько 40 кубічних метрів деревини та 250 готових виробів.

Під час гасіння врятовано чотири прилеглі будівлі. До ліквідації пожежі залучалися чергові караули 19-ї та 9-ї державних пожежно-рятувальних частин, а також місцева пожежна команда селища Коропець.

О 06:51 у місті Заліщики Чортківського району виникла пожежа сміття на відкритій території. Площа займання становила 0,005 га. Пожежу ліквідував черговий караул 15-ї державної пожежно-рятувальної частини.

О 10:30 у селі Малі Дедеркали Великодедеркальської територіальної громади Кременецького району на вул. Дружби сталася пожежа житлового будинку. Вогонь охопив площу 70 кв. м.

Внаслідок пожежі пошкоджено стіни та міжповерхові перекриття будинку, повністю знищено шиферну покрівлю, облицювання стін житлових кімнат та речі домашнього вжитку. Під час гасіння пожежі житлову будівлю врятовано.

До ліквідації займання залучалися черговий караул 16-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцева пожежна команда с. Великі Дедеркали.

О 21:48 у селі Малі Загайці Великодедеркальської територіальної громади Кременецького району на вул. Долина виникла пожежа господарської будівлі. Площа пожежі склала 45 кв. м.

Внаслідок пожежі пошкоджено перекриття та горище господарської будівлі, а також знищено 5 складометрів паливних брикетів. Вогнем повністю знищено господарську будівлю та шиферну покрівлю сусідньої господарської будівлі на площі 15 кв. м.

Під час гасіння врятовано житлову та господарську будівлі. До ліквідації пожежі залучалися черговий караул 16-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцева пожежна команда с. Великі Дедеркали.

Загалом упродовж доби вогнеборці врятували від знищення 7 будівель.

Причини виникнення пожеж та розмір завданих матеріальних збитків наразі з’ясовують.