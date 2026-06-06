За підсумками січня-травня цього року до бюджету надійшло 1 млрд 96,9 млн гривень військового збору. Це – на 62,6 млн гривень більше від запланованого показника, виконання становить 106,1%.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року, надходження зросли на 238,8 млн грн, або 127,8% фактичних показників січня-травня 2025 року.

Військовий збір залишається обов’язковим платежем для всіх громадян і суб’єктів господарювання, які отримують доходи.