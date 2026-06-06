Із грудня 2023-го Олександр Ремпа перебував у російському полоні. Рідні чекали, сподівалися, вірили й молились… І нарешті Олександр повернувся на Батьківщину. Бажаємо Захиснику якнайшвидшого відновлення, сил та міцного здоров’я. Вітаємо на рідній землі!

5 червня відбувся 75-й обмін полоненими. З російської неволі повернулися 185 захисників України. Серед них – мешканець села Підгороднє Тенопільськогт району – Олександр Ремпа.

Олександр перебував у полоні з 14 грудня 2023 року. Понад два роки тривоги, надії та щоденних молитов – і ось цей щасливий день настав.

«Ми вірили, чекали і дочекалися! Низький уклін нашому Захиснику за мужність, незламність та витримку.

Бажаємо Олександру якнайшвидшого відновлення, сил та міцного здоров’я поруч із рідними.

Дякуємо всім, хто наближає повернення наших людей додому. Чекаємо на кожного і кожну, хто досі залишається в полоні.

Слава Україні! Героям Слава!» – написали у Підгороднянській громаді.