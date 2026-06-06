На кінець 2025 року в області налічувалось 515 закладів дошкільної освіти (ЗДО), у тому числі в міській місцевості – 113 закладів (21,9% від загальної кількості), у сільській – 402 (78,1%).

Серед закладів дошкільної освіти 433 – дитячі садки, 70 – ясла, дитячі садки, 10 – ясла.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.

У 2025 році заклади дошкільної освіти відвідували 20,9 тисячі дітей, із них у міській місцевості – 13,8 тисячі (66,0%), у сільській – 7,1 тисяча – (34,0%). Хлопчики склали 51,5% від загальної кількості дошкільнят, дівчатка – 48,5%.

У ЗДО перебували: 2,4 тисячі дітей учасників бойових дій, 902 дитини з числа внутрішньо переміщених осіб, 659 дітей з особливими освітніми потребами, 212 дітей з інвалідністю, 45 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, 10 дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Виховання та навчання дошкільнят забезпечували 3,3 тисячі штатних педагогічних працівників, серед них 2 тисячі вихователів, 235 асистентів вихователів, 83 практичні психологи, 80 вихователів-методистів, 37 вчителів-дефектологів, 17 вчителів англійської мови.

Із загальної кількості педагогічних працівників 98,0% – жінки, 23,8% – особи у віці до 35 років, 13,3% – у віці 60 років і більше.