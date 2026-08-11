У серпні в Україні почали виплачувати кошти за державною програмою “Пакунок школяра”. Її запровадили, щоб полегшити фінансове навантаження на батьків під час підготовки першокласників до школи.

Про які суми йдеться та на що можна витратити ці кошти, з’ясував Центр громадського моніторингу та контролю.

Початок виплат

На початку серпня в Україні відновили программу “Пакунок школяра”, яка має полегшити підготовку першокласників до школи. Батькам та опікунам дітей, які йдуть до першого класу, держава надає 5 тисяч гривень допомоги. За оцінками Мінсоцполітики, цьогоріч до українських шкіл підуть близько 250 тисяч першокласників.

За перший тиждень роботи програми кількість заявок сягнула 99 тисяч. А дехто з заявників вже почав отримувати виплати. “Якщо ви вже подали заяву, але кошти ще не надійшли, хвилюватися не варто. Виплати здійснюються поетапно після опрацювання заяви, і всі, хто має право на допомогу та оформив її, отримають кошти”, – зазначають на сайті Мінсоцполітики. Відомство спрямувало на програму вже понад 308,4 мільйона гривень.

Заявки на отримання допомоги можна подати до 1 листопада через “Дію” чи сервісний центр Пенсійного фонду України.

Умови програми

Скористатися “Пакунком школяра” можуть батьки чи усиновлювачі, а також законні представники дитини. Фінансовий стан чи доходи родини не враховуються, так само, як і форма навчання. Головне – майбутній першачок має бути офіційно зареєстрований в електронній системі Міністерства освіти і науки України. “На допомогу можуть розраховувати всі, хто оформлений в системі освіти відповідно до законодавства. Дитина має піти в перший клас, школа заносить такого учня в систему, і після цього батьки можуть подавати заяву”, – заявив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.

Щоби подати заявку у “Дії”, треба авторизуватися, і зайти до розділу “Допомога від держави”. Там слід обрати програму “Пакунок школяра” і дитину, яка йде до першого класу. Виплати надходитимуть на спеціальний рахунок “Дія.Картки”. Відкрити його можна в одному з банків-партнерів: “ПриватБанк”, “monobank”, “А-Банк”, “Банк Кредит Дніпро” або “Sense Bank”.

Після зарахування коштів можна буде придбати для першокласника одяг, взуття, канцелярське приладдя, книги та іншу дитячу продукцію.

Участь бізнесу

Витрачати кошти з “Пакунку школяра” можна у магазинах, платіжні термінали яких мають визначені МСС-коди. Цьогоріч Мінсоцполітики розробило єдиний перелік таких бізнесів. Детальніше подивитися його можна за посиланням на державному сайті. Самі ж чиновники радять батькам та опікунам уточнювати у торговця або перевіряти МСС-код його платіжного терміналу, щоби уточнити, чи можна оплатити товар або послугу дитячими коштами.

У Мінсоцполітики зазначають, що бізнес може позначити свій магазин інформаційним стікером. Так покупці одразу знатимуть, що там можна розрахуватися “дитячими” виплатами. Також ці стікери можна розмістити в онлайн-магазинах.