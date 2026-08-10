У полум’ї страшної війни згоріло ще одне молоде життя. Більше року вважали зниклим безвісти Романа Склярчука. Стало відомо: захисник загинув у квітні 2025-го. Вічна пам’ятьта шана українському Воїну!

«Чортківська громада втратила на війні ще одного Героя.

На російсько-українській війні загинув Роман Склярчук.

Чоловік народився 17 листопада 1987 року. Призваний на службу в лютому 2025-го. Служив навідником десантно-штурмового відділення.

25 квітня 2025 року загинув під час виконання бойового завдання. З тих пір вважався безвісти зниклим.

Зустріч тіла Героя відбудеться у вівторок, 11 серпня, о 13:00 в Соборі Верховних Апостолів Петра і Павла» – написали у Чортківській міській раді.