Літній сезон традиційно супроводжується збільшенням кількості звернень громадян за оформленням паспортних документів. Цьогоріч ця тенденція на Тернопільщині зберігається.

Про це повідомили у міграційній службі Тернопільщини.

У липні в підрозділах Управління Державної міграційної служби України у Тернопільській області оформлено 12 157 біометричних документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. Це майже на тисячу більше, ніж у червні, та майже на три тисячі більше, ніж у травні. Така динаміка свідчить про стабільне зростання попиту на адміністративні послуги міграційної служби.

Зокрема, упродовж липня оформлено 4 333 паспорти громадянина України у формі ID-картки та 7 824 паспорти громадянина України для виїзду за кордон.

Збільшення кількості звернень у період літніх відпусток і канікул є традиційним. Водночас значний обсяг замовлень впливає на навантаження на Поліграфічний комбінат «Україна», який здійснює персоналізацію та друк паспортних документів.

Саме тому рекомендують завчасно перевіряти строк дії своїх документів і не відкладати оформлення нового паспорта на останній момент. Це допоможе уникнути зайвих хвилювань та непередбачених ситуацій під час планування поїздок.

У міграційній службі нагадують: паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформлюється:

у звичайному порядку – до 20 робочих днів;

у терміновому – до 7 робочих днів.

Перевірити стан оформлення паспорта можна на офіційному сайті Державної міграційної служби України: https://dmsu.gov.ua/services/nd.html